شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم الرعب والجريمة Ready or Not يحقق 11 مليون دولار فى أمريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فيلم الرعب والجريمة Ready or Not إيرادات وصلت إلى 11 مليون دولار أمريكى في الولايات المتحدة الأمريكية إلى الآن، الفيلم من إنتاج شركة Fox، وطرح الفيلم يوم 21 أغسطس.

فيلم Ready or Not من بطولة سمارة ويفنج، آدم برودى، مارك اوبراين، هنرى تشيرنى، أندى ماكدويل، ميلانى سكروفانو، كريستيان برون، نيكي جواداني، إليس ليفيسك، جون رالستون، ليام ماكدونالد، إيثان تافاريس.



Ready or Not

يتتبع فيلم Ready or Not حياة عروسة شابة وهي تنضم إلى عائلة زوجها الجديد غريبة الأطوار، وبسبب تقليد فى عائلته يتحول الأمر إلى لعبة قاتلة إذ يقاتلون من أجل بقائهم.

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الفيلم من إخراج مات بيتينيلى أولبين، وتايلر جيليت، وتأليف جاى بوسيك، وريان ميرفى.