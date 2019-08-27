شركة "ناي" توجه تحذيرًا بشأن عمرو دياب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-الخليج 365

وجهت شركة "ناي فور ميديا"، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تحذيرًا بشأن حفلات عمرو دياب.

ونشرت "ناي"، بيانًا تحذيريًا جاء فيه: "تحذر شركة ناي فور ميديا الممثل الحصري داخل جمهورية مصر العربية للتعاقد على أعمال الفنان عمرو دياب، سواء حفلات زفاف أو حفلات جماهيرية أو أي أعمال تخصه، أي شخص يقوم بالادعاء بأنه له الحق في التوقيع على إي اتفاقيات".

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وأضافت: "لن يعتد بأية اتفاقات تخص الفنان إلا عن طريقة شركة ناي فور ميديا".

يذكر أن عمرو دياب أطلق الثلاثاء الماضي أغنية "يوم تلات"، أحدث أغنيات ألبومه الجديد "في قربك".