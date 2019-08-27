بعد إجرائه عملية جراحية.. هنا شيحة تكشف عن تطورات الحالة الصحية لنجلها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشفت الفنانة هنا شيحة عن تطورات الحالة الصحية لنجلها "اَدم"، بعد أن أجرى عملية جراحية في الحاجز الأنفي، خلال الأيام الماضية، بأحد المستشفيات في القاهرة.

ونشرت هنا مقطع فيديو، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، موجهه الشكر للطبيب المعالج، وعلقت:" أنا بشكرك من قلبي على كل حاجة عملتها لأدم، وعلى اهتمامك بينا، احنا راجعين للبيت".

وعلقت علي الفيديو:" حمدالله على سلامتك يا اَدم".

واحتفلت الفنانة هنا شيحة، منذ أيام، بعيد ميلاد نجلها آدم، وسط عائلتها.