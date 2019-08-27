محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
كشفت الفنانة هنا شيحة عن تطورات الحالة الصحية لنجلها "اَدم"، بعد أن أجرى عملية جراحية في الحاجز الأنفي، خلال الأيام الماضية، بأحد المستشفيات في القاهرة.
ونشرت هنا مقطع فيديو، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، موجهه الشكر للطبيب المعالج، وعلقت:" أنا بشكرك من قلبي على كل حاجة عملتها لأدم، وعلى اهتمامك بينا، احنا راجعين للبيت".
وعلقت علي الفيديو:" حمدالله على سلامتك يا اَدم".
واحتفلت الفنانة هنا شيحة، منذ أيام، بعيد ميلاد نجلها آدم، وسط عائلتها.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد إجرائه عملية جراحية.. هنا شيحة تكشف عن تطورات الحالة الصحية لنجلها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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