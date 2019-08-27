سعد الصغير يصف ريم البارودي بهذه الكلمات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر الفنان سعد الصغير صورة تجمعه بالفنانة ريم البارودي، عبر حسابه بموقع "إنستجرام".

وعلق سعد على الصورة بقوله: "حبيبتي، وأختي الجدعة، أم قلبي طيب، اللي بحبها بجد من قلبي، ريم البارودي".

وجمع ريم البارودي وسعد الصغير مسلسل دلع البنات، من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، وبطولة مي عز الدين وكندة علوش ومحمد إمام.