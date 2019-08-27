محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
نشرت الفنانة منى ممدوح صورًا، عبر حسابها الرسمى بموقع "إنستجرام"، في أثناء حضورها حفل غنائي للفنان كاظم الساهر.
وحرصت منى على التقاط صورة تذكارية مع الفنان كاظم الساهر، وعلقت: " مبسوطة إني شوفتك بعد ١٥سنة لما كنت هعمل معاك كليب ، ولما كلمت أمي الله يرحمها في التليفون وقالتلك إنك مطربها المفضل ، وفرحت أكتر إني سمعتك لايف حقيقي نجم كبير وسعيدة إني شوفتك بعد كل السنين دي، طولة العمر ليك والنجاح والتقدم الدائم ، الفنان الكبير كاظم الساهر".
يُذكر أن كاظم أحيا حفلًا غنائيًا مساء أمس بمركب النجوم "ستارز أون بورد" والمتواجدة حاليًا بإسبانيا.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور| بعد 15 عامًا.. منى ممدوح تلتقي كاظم الساهر مجددًا وتوجه له هذه الرسالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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