بالصور| بعد 15 عامًا.. منى ممدوح تلتقي كاظم الساهر مجددًا وتوجه له هذه الرسالة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة منى ممدوح صورًا، عبر حسابها الرسمى بموقع "إنستجرام"، في أثناء حضورها حفل غنائي للفنان كاظم الساهر.

وحرصت منى على التقاط صورة تذكارية مع الفنان كاظم الساهر، وعلقت: " مبسوطة إني شوفتك بعد ١٥سنة لما كنت هعمل معاك كليب ، ولما كلمت أمي الله يرحمها في التليفون وقالتلك إنك مطربها المفضل ، وفرحت أكتر إني سمعتك لايف حقيقي نجم كبير وسعيدة إني شوفتك بعد كل السنين دي، طولة العمر ليك والنجاح والتقدم الدائم ، الفنان الكبير كاظم الساهر".

يُذكر أن كاظم أحيا حفلًا غنائيًا مساء أمس بمركب النجوم "ستارز أون بورد" والمتواجدة حاليًا بإسبانيا.