فيديو| استعانوا بغطاسين من جنوب أفريقيا.. تعرف على كواليس أصعب مشاهد "الفيل الأزرق 2"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشف المخرج مروان حامد عن كواليس مشهد الفنان كريم عبدالعزيز تحت الماء، ضمن أحداث فيلم " الفيل الأزرق2".

ونشر حامد مقطع فيديو من كواليس المشهد، عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، وقال حامد أثناء لقائه في أحد البرامج:" كريم كان عنده تحديات جسمانية كتيره جدا، ومشاهد تحت الماء صعبة جدا، والمفروض أن ينزل تحت الماء بدون أوكسجين لفترة طويلة".

وتابع حامد:" وكنا بنعيد المشهد اكثر من مرة".

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كما تحدث الفنان كريم عبدالعزيز عن المشهد، قائلًا: " جابولي غطاسين مصريين، وناس من جنوب أفريقيا، وكانت الفكرة إن نفسك يطول تحت الماء".

فيلم "الفيل الأزرق 2" من بطولة كريم عبد العزيز، ونيللي كريم، وهند صبري، وإياد نصار، وخالد الصاوي، و‏شيرين رضا، وتأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد‎.