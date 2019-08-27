لوسي تنشر صورة نجلها وتوجه له رسالة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشرت الفنانة الاستعراضية لوسي صورة لنجها فتحي، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام". وعلقت لوسي على الصورة قائلة: " الله يحميك يا فتحي". و تستعد الفنانة لوسي لتصوير الجزء الثالث من مسلسل "البيت الكبير"، سبتمبر القادم، وهو من بطولة سوسن بدر، مجدي كامل، هادي الجيار، طارق صبري، ومن تأليف أحمد صبحي، وإخراج محمد النقلي.

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