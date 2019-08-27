فيديو|أحمد الفيشاوي يخضع لتدريبات قتالية .. لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: نشر الفنان أحمد الفيشاوي فيديو، عبر حسابه على إنستجرام، وهي يؤدي تدريبات قتالية. وعلق على الفيديو: "تدريب لفيلمي القدم، متحمس لمشاركتكم المزيد من الأخبار". ويعرض حاليا لأحمد الفيشاوي فيلم "ولاد رزق 2"، الذي بدأ عرضه ضمن موسم عيد الأضحى، وحقق إيرادات اقتربت من 70 مليون جنيه.

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