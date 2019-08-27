سارة نخلة عن المصريات: "لديهن القدرة على استحمال نكد الرجالة"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة-الخليج 365:

أشادت الفنانة السورية سارة نخلة، بالسيدات المصريات، في رسالة نشرتها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتبت "نخلة"، رسالة مطولة قالت فيها: "أقسم بالله، والله على ما أقول شهيد، ومن دون أي مجاملات، و بعد 9 سنين في مصر، ومش عشان أنا بحمل الجنسية المصرية لا أبدا وحيات ربنا، الست المصرية يتعملها تمثال أقسم بالله، الست المصرية هي أساس البيت، ولولا صبرها واستحمالها ولا كان في بيوت اتعمرت، ولا في مراكب مشيت".

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وتابعت: "الستات دي شايلة مسؤولية جبال ما تقدرش عليها، لازم نحييهم ويتعملهم عيد مخصوص عيد الست المصرية، شغل برا البيت وجوا البيت، وبتشارك في مصروف البيت، وعيالها متفوقين، أنا بشوف ستات بقول يا رب أبقى عندي الإرادة دي، والقدرة على استحمال نكد الرجالة، إنتم ازاي كدا، الله أكبر عليكم، الستات دول شرفنا ولازم الرجالة كلهم يحترموهم ويقدروهم، دي مامتك ومراتك وأختك وبنتك".

يذكر أن الفنانة سارة نخلة كانت متزوجة من الفنان أحمد عبدالله محمود، وانفصلا منذ فترة، وشهدت المحاكم قضايا بينهما.