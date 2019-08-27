صور| رسالة مؤثرة من نجل إبراهيم يسري لوالده

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
نشر محمد يسري، نجل الفنان الراحل إبراهيم يسري، صورة مع والده، عبر حسابه على "إنستجرام" ووجه له رسالة مؤثرة.
وعلق محمد، على الصورة، التي ظهر خلالها في مرحلة الطفولة مع والده، قائلا: "تقريبا الصورة دي بتلخص علاقتي بيك.. أنت شايلني وساندني وأنا مش فارق معايا حاجة لأني عارف إنك موجود".
وأضاف: "وحشتني أوي يا هيما بكل تفاصيلك، اللي لسة عايشة معايا لغاية دلوقتي، ربنا يرحمك يا حبيبي، ويسعدك بحق كل لحظة قضيتها من عمرك بتدينا فيها حب و أمان و حنان".
ورحل عن عالمنا الفنان إبراهيم يسري، في 20 أبريل عام 2015، عن عمر ناهز ٦٥ عاما.
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