شاهد: هيا الشعيبي ترعب إلهام الفضالة بما فعلته بحفيدتها الصغرى

تربط الفنانة إلهام الفضالة وهيا الشعيبي علاقة قوية لا مثيل لها بحيث تتواجدان معاً في كل الظروف والمناسبات الجميلة والتي كانت آخرها إنجاب ابنة إلهام الفضالة الحفيدة الأولى لوالدتها والتي أطلقت عليها اسم “إلهام” وقد شاركت هيا الشعيبي زميلتها هذه الفرحة التي لا توصف.

وقامت الفنانة هيا الشعيبي بموقف أصاب إلهام الفضالة بالرعب بعدما قامت بربط الطفلة بالحزام ووضعتها من فوق البطانية مشيرة بعفوية أن البطانية جديدة لتثير بحركاتها السريعة رعب إلهام الفضالة على حفيدتها الصغرى.

في المشهد تبين أن حفيدة إلهام الفضالة صغيرة الحجم في أول أيام ولادتها وحركات هيا الشعيبي أخافت جدتها إلهام الفضالة بسرعة تنقلها بها لكنها تمالكت أعصابها في نهاية المطاف.

مقطع الفيديو نال إعجاب متابعي إلهام الفضالة وهيا الشعيبي بحيث أظهر مدى قوة العلاقة التي بينهما وخفة دم كل منهما.

الجدير بالذكر أن ابنة إلهام الفضالة أنجبت طفلتها الأولى منذ أيام وأطلق عليها اسم إلهام وكشفت إلهام الفضالة أنها قصت الحبل السري بنفسها وهي سعيدة جداً بها.