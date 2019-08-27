بالفيديو: حليمة بولند تكاد تفقد الوعي بعد محاصرة معجبيها لها

كادت الإعلامية الكويتية حليمة بولند، أن تفقد الوعي اثناء وجودها داخل سيارتها في مكان لم يتم تحديده؛ حيث حاصرها عدد من المعجبين وقاموا بالتقاط الصور والمقاطع المصورة لها.

وظهرت حليمة بولند في مقطع فيديو، وهي ترجوهم وتطلب منهم الابتعاد من دون ان تلقى اي تجاوب؛ مؤكدة عدم قدرتها على تحمل المزيد مشيرة إلى أنها تكاد تفقد الوعي.

وفي السياق نفسه، سمع صوت رجل قد يكون سائقها وهو يبعد المعجبين عن السيارة، بينما اعتبر الكثيرون أن الإعلامية تتعمد تصوير هذه المشاهد لتظهر أنها تتمتع بشهرة واسعة وعرضوها لموجة واسعة من الانتقادات.