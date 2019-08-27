أنا بين جمهوري ملك.. محمد رمضان يرد على مهاجميه بأسلوب راقٍ

رد النجم محمد رمضان على مهاجميه، بأسلوب راق، بكلمات أغنيته "الملك"، حيث نشر كلمات الأغنية بصورة من حفله الأخير بالساحل الشمالي، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، قائلاً: "أنا بين جمهوري ملك .. أسمر من جوايا سالك.. لو تسمع سيرتي ترتبك .. أنا بكسب كل المعارك..اللهو الخفي".

وأثار النجم محمد رمضان الجدل حوله في آخر حفلاته، والتي شهدت حضور عدد رهيب من محبيه، ويرجع السبب إلى حركاته الاستعراضية على المسرح، رغم أنه لم يخالف قواعد كل من نقابة المهن التمثيلية،

ونقابة المهن الموسيقية، حول إحيائه حفلاً غنائياً.

ويرجع ذلك إلى قانون واحد وهو "٣٥ لسنة ١٩٧٨" تحت مظلة الاتحاد العام لنقابات المهن الفنية، الذي يسمح لأي عضو في إحدى النقابات الفنية أن يمارس كل الأنشطة الفنية وأن التصريح في هذه الحالة هو إجراء روتيني حفاظا على حق النقابة، وزيادة في التأكيد علي ممارسة "الموسيقية" لدورها وقع الفنان محمد رمضان إقرارًا بالالتزام بقواعد النظام العام والعادات والتقاليد المجتمعية، علماً بأن

Advertisements

الرقابة علي المصنفات هي التي تمارس هذا الدور علي المسرح وليس نقابة المهن الموسيقية.

وكان الفنان محمدرمضان شهد نجاحاً كبيراً في الفترة الأخيرة خاصة، حيث أجرى العديد من الحفلات الناجحة، والتي كانت تثير الجدل بسبب أنه يخرج عن مألوف المحتوى، والذي يقدمه أغلب نجوم الغناء، حيث أنه يجمع بين التمثيل المسرحي والغناء، إلا أنه يخفق أحياناً، وهذا ما يركز عليه أغلب من مهاجميه.

ومن ناحية آخرى يستعد النجم محمد رمضان لطرح أغنيته بعنوان "السلطان"، وهي من كلمات وألحان أحمد شيكو، و توزيع سمسم، ويأتي مطلع الأغنية: "أنا عارف إن اسمي شاغل كل الحاقدين حب الناس ده كنز حتى شوفوا المعجبين شايفني رقم وان أصلي وسط المحبوبين".