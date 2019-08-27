الموسيقية: محاسبة محمد رمضان مسئولية المهن التمثيلية

أكد المايسترو أحمد رمضان سكرتير عام نقابة المهن الموسيقية أن تصريح حفل «محمد رمضان» فى الساحل الشمالى مؤقت؛ تم بناء على طلب نقابة المهن التمثيلية، وأوضح أن النقابتين «الموسيقية والتمثيلية» تخضعان للقانون 35 لسنة 1978 تحت مظلة الاتحاد العام لنقابات المهن الفنية، وأن التصريح لأى عضو بممارسة الأنشطة الفنية

إجراء روتينى حفاظاً على حق النقابة، وأشار إلى أن «رمضان» وقع إقراراً بالالتزام بقواعد النظام العام والعادات والتقاليد أمام الموسيقية، وبين أن الرقابة على المصنفات هى التى تمارس هذا الدور على المسرح وليس نقابة المهن الموسيقية، جاء ذلك رداً على ما اثير عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعى عن تجاوزات رمضان. وظهوره عارياً أكثر من مرة خلال الحفل، وقال الدكتور علاء سلامة وكيل نقابة المهن الموسيقية: نحن كيان نقابى وليس رقابياً، والمحتوى الفنى من اختصاص المصنفات الفنية، لكن لدينا فى اللائحة ما يمكننا من محاسبة كل من يسىء للمهنة أخلاقياً وفى حالة الفنان محمد رمضان فإن مسئولية محاسبته تقع على نقابته وهى المهن التمثيلية.