روجت الفنانة بدرية طلبة عن عرض مسرحيتها "ريا وسكينة تاني"، حيث نشرت صورة تجمعها بالفنانة انتصار، والفنان حمدي الوزير بصفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام"، ومن المقرر عرض المسرحية على مسرح تياترو النيل بالإسكندرية، في تمام الساعة التاسعة مساءً. "إنستجرام"، ومن المقرر عرض المسرحية على مسرح تياترو النيل بالإسكندرية، في تمام الساعة التاسعة مساءً. ومسرحية "ريا وسكينة تاني" من تأليف مصطفى سالم، وإخراج حسام الدين صلاح، وبطولة كل من بدرية طلبة، إنتصار، حمدي الوزير، محمد فاروق. مصطفى سالم، وإخراج حسام الدين صلاح، وبطولة كل من بدرية طلبة، إنتصار، حمدي الوزير، محمد فاروق.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. بدرية طلبة تروج لـ "ريا وسكينة تاني" الخميس المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.