بالفيديو.. أفا ماكس تطرح أحدث كليباتها

طرحت الفنانة العالمية أفا ماكس أحدث كليباتها بعنوان "torn"، عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب". "يوتيوب". يذكر أن الفنانة العالمية أفا ماكس طرحت سابقاً كليب بعنوان "So Am I"، كما كسر الكليب حاجز الـ 79 مليون نسبة مشاهدة، وذلك منذ طرحه عبر موقع يوتيوب. بعنوان "So Am I"، كما كسر الكليب حاجز الـ 79 مليون نسبة مشاهدة، وذلك منذ طرحه عبر موقع يوتيوب. Advertisements

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