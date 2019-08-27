كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يوسف وليد يبدأ تصوير فيلم "بكرة" ويستكمل مسلسل "قيد عائلي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأ الفنان الشاب يوسف وليد تصوير مشاهده بفيلم "بكرة" إخراج شادي ابوشادي وبطولة بيومي واحمد سلطان وتوني ماهر وحامد الشراب ، ويجسد خلاله دور ابن "بيومي فؤاد" .

من ناحية اخرى يستكمل يوسف تصوير دوره في الجزء الثاني من مسلسل "قيد عائلي" اخراج تامر حمزة وانتاج فنون مصر ، ويجسد خلاله شخصية " عمر " طالب في الجامعة يقع في غرام فتاة تدعى "سها" تلعب دورها الفنانة مارينا البرت ، وهي ابنة الفنانة سيمون بالمسلسل .

و كان يوسف قد شارك في بطولة الجزء الاول من المسلسل ، وحصل أحد مشاهده باحدى الحلقات على قناة dmc 5 علي مليون مشاهدة .

يشار الي ان يوسف هو ابن السيناريست وليد يوسف ، ويدرس حاليا بالسنة الثالثة بمعهد الفنون المسرحية قسم تمثيل واخراج .

أعرب الممثل الشاب يوسف وليد يوسف، عن سعادته بانضمامه لفريق عمل مسلسل "عوالم خفية"، الذي يخوض به الفنان عادل إمام السباق الرمضاني المُقبل.

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وقال يوسف في تصريحات صحفية: "عملت أوديشن في مكتب أحمد تمام، وتركت بياناتي، وبعد فترة وجدت مؤلف العمل محمود حمدان، يتصل بي وسألني إذا كنت استطيع العزف على البيانو أم لا، قلتله أيوة وأرسلت له فيديو وأنا بلعب بيانو، وبعدها تم إبلاغي بالاستقرار عليّ لتقديم أحد أدوار المسلسل".

وأضاف "قعدت بتاع 10 دقايق في ذهول مفتح عيني واللي بيناديني مش بسمعه، عادل إمام اللي أنا بحبه وبتفرج عليه من وأنا صغير، سعادة كبيرة جدا إني أقف أمام حد في قيمة وقامة عادل إمام".

يوسف بدأ تصوير مشاهده في المسلسل أول أمس الأربعاء، على أن ينتهي من التصوير نهاية شهر أبريل أو أوائل شهر مايو، وتجمعه مشاهده بعدد من الشباب، إذ يقوم بدور طالب في الثانوية العامة، يجيد العزف على البيانو، كما ستجمعه بعض المشاهد بالفنان عادل إمام.

"عوالم خفية" إخراج رامي إمام، إنتاج شركة ماجنوم، بطولة عادل إمام، مي سليم، فتحي عبدالوهاب، أحمد وفيق، صلاح عبدالله، بشرى وهبة مجدي.

من ناحية أخرى، يواصل يوسف تقديم دوره في مسرحية "اهلًا رمضان"، بطولة الفنان محمد رمضان، الفنانة روجينا.