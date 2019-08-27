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كتب امير فتحي في الثلاثاء 27 أغسطس 2019 09:55 مساءً - نشرت الدكتورة خلود صورة لإبنها خالد وهي الأولى له التي لم تغط فيها وجهه.
خلود أشارت إلى أن إبنها يشبه البقلاوة الأردنية، للتأكيد على جماله، مضيفة أن توأئمها الثلاثة بدأوا يكبرون وملامحهم صارت واضحة أكثر وبدأ ينبت الشعر على رؤوسهم.
وظهر خالد في الصورة وكأنه أقرب إلى والده من والدته في ملامحه، علماً أن خلود كانت قد أكدت في وقت سابق أن خالد يشبه شقيقته خلود الصغيرة ووالده أمين، اما ليان وليليان فهما أقرب إليها وعيونهما ملونة مثل عينيها.
من ناحية أخرى، تقدمت خلود بدعوى ضد الدكتور محمد الصفي بسبب تغريدة ذكر إسمها فيها، ساخراً منها ومشيراً أن الكل يسأله “مبروك القضية”.
كانت هذه تفاصيل خبر الدكتورة خلود تنشر صور توائمها الثلاثة.. وتشبه إبنها البقلاوة الأردنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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