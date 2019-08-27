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كتب امير فتحي في الثلاثاء 27 أغسطس 2019 09:55 مساءً - ردّت الممثلة الكويتية فاطمة الصفي على الإنتقادات التي تعرضت لها مؤخراً بسبب إتهامها بمحاولة تقليد الفنانة الاماراتية أحلام في إحدى إطلالاتها، وقالت في مقطع فيديو:” أحلام مشهورة بأنها ترتدي ماركات وتتزين بالمجوهرات، وأنا لم أكن مثلها في الصورة، ولا اعرف من أين يأتون بمثل هذا العناوين العريضة”.
وكانت أثارت الصفي الجدل عد ظهورها بصور من زيارتها ديزني لاند في باريس ومن بينها صور ارتدت فيها تيشيرت قطني مع شورت. فركزت تعليقات المتابعين على الشبه الكبير بينها وبين أحلام، حتى قالوا أنهم في البداية ظنوا أنها أحلام.
كما علق البعض على ما اعتبروه اطلالة جريئة اذ ان السروال او الشورت الذي كانت ترتديه فاطمة برأيهم كان قصيرا جدا ما لم يتعودوا عليه من جهتها في السابق.
كانت هذه تفاصيل خبر فاطمة الصفي ترد بعد إتهامها بتقليد أحلام.. شاهدوا ماذا قالت! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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