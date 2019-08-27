سابين تُفجع بوفاة أعز الناس

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Aug 27, 2019
توفي السيد جان كلود شارل فوشو، والد الفنانة سابين، اليوم الثلاثاء الواقع في 27 آب/أغسطس الجاري متمماً واجباته الدينية.
يحتفل بالقداس والصلاة لراحة نفسه في تمام الساعة 3.30 من بعد ظهر يوم غد الاربعاء في كنيسة سيدة الملائكة- بدارو ثم يوارى الثرى في مدافن العائلة في الفنار.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ونهار الخميس من الساعة 11.00 ولغاية الساعة السابعة مساء.
أسرة موقع “الخليج 365” تتقدم بأحر التعازي من الفنانة سابين ومن عائلة الفقيد.
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