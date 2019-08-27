سابين تُفجع بوفاة أعز الناس

توفي السيد جان كلود شارل فوشو، والد الفنانة سابين، اليوم الثلاثاء الواقع في 27 آب/أغسطس الجاري متمماً واجباته الدينية.

يحتفل بالقداس والصلاة لراحة نفسه في تمام الساعة 3.30 من بعد ظهر يوم غد الاربعاء في كنيسة سيدة الملائكة- بدارو ثم يوارى الثرى في مدافن العائلة في الفنار.

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تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ونهار الخميس من الساعة 11.00 ولغاية الساعة السابعة مساء.

أسرة موقع “الخليج 365” تتقدم بأحر التعازي من الفنانة سابين ومن عائلة الفقيد.