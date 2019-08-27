أريانا غراندي تعود إلى مانشستر بحفلٍ حاشد

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""الخليج 365"" من بيروت: تسلحت النجمة أريانا غراندي بشجاعة لتتخطى المأساة التي واجهتها بسقوط الضحايا عشية حفلها الذي توقف قبيل انطلاقته في مدينة مانشستر البريطانية لتعود لإحياء الحفل الجديد في المكان عينه، بعد مرور عامين على الهجوم الإرهابي الذي استهدف حفلها السابق بإنفجارٍ أسفر عن مقتل حوالي 20 شخصاً وإصابة حوالي 60 آخرين.

ولقد أحيت "غراندي" الحفل الجديد ضمن فعاليات مهرجان Manchester Pride الداعم لمجتمع المثليين جنسياً. حيث أعربت عن شعورها بالتوتر على خشبة المسرح رغم سعادتها بعودتها لإحياء الحفل في المكان عينه.

ولقد شكرت النجمة الشابة محبيها واعدة بحفل مقبل في "أمستردام". فيما تفاعل محبوها بنشر لقطات حية من الحفل.