شكرا لقرائتكم خبر عن النور والأمل وزيزى عادل وغالية التونسية فى القلعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى إطار فعاليات الدورة 28 من مهرجان القلعة الدولى للموسيقى والغناء الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر يقام مساء الخميس 29 اغسطس ثلاثة حفلات متتالية تبدأ الثامنة مساء حيث يقدم اوركسترا النور والأمل مختارات من اشهر المؤلفات الكلاسيكية العالمية، يليه وفى التاسعة مساء تقدم المطربة زيزى عادل وفرقتها عدد من اعمالها الخاصة منها حلم ولا علم، متشغلش بالك، وعد عليا، ماتيجى ننسى، كل اللى حلمته، حب مش محسوب عليا، عارف أنا جايه ليه وواحدة طيبة .

وفى العاشرة مساء تتغنى التونسية غالية بن على بباقة من من اعمالها الخاصة منها روميو وليلى ، كتابى يا سيدى ، هيمتنى ، قضيت الى جانب مختارات من اشهر اعمال زمن الفن الجميل التى اشتهرت بتقديمها منها يا مسافر وحدك ، انسى الدنيا ، لامونى اللى غارو منى وعرفت .