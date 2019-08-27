شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. مروان حامد يكشف تفاصيل مشهد الغرق فى"الفيل الأزرق 2" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المخرج مروان حامد كواليس مشهد الغرق تحت الماء للنجم كريم عبد العزيز، خلال أحداث فيلم "الفيل الأزرق 2"، والذى يعرض حاليا فى جميع دور العرض السينمائى، محققاً نجاحاً كبيراً ووصلت إيراداته لـ 90 مليون جنيه حتى الآن.

وروى مروان أن كريم بذل مجهودا كبيرا من أجل تصوير هذا المشاهد، لاسيما أن كريم عبد العزيز عانى من موضوع التنفس تحت الماء بشدة، مشيرا إلى أنه كان عاقد العزم على تنفيذ المشهد بجدية واضحة ظهرت أثناء عرض الفيلم .

وأشار مروان، أن كريم عبد العزيز بذل مجهودا كبيرا من أجل هذا المشهد، بالإضافة إلى أن المشهد تم تصويره أكثر من مرة، نظرا لصعوبته تحت الماء، كما خضع كريم لتدريبات قوية تحت الماء على يد مدربين متخصصين من مصر ومن جنوب أفريقيا مع مصمم الأكشن والمعارك "أندرو"، فضلا عن أن المشهد فى حد ذاته خطر للغاية، موضحاً إلى أنه قام بتنفيذه ببراعة شديدة.

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ومن جانبه أكد النجم كريم عبد العزيز، أنه تلقى التدريبات على يد غطاسين ومدربي سباحة وغطس من مصر وجنوب أفريقيا، مشيراً إلى أنه قام بتنفيذ 18 غطسة تحت الماء أثناء التصوير على يد المدربين.

"الفيل الأزرق 2" يضم نفس فريق عمل الجزء الأول، وفى مقدمتهم المخرج مروان حامد والمؤلف أحمد مراد، مع النجمين كريم عبد العزيز ونيللى كريم وشيرين رضا، وانضمت لهم النجمة هند صبرى فى الجزء الثانى، كما يظهر الفنان إياد نصار وعدد من الفنانين كضيوف شرف منهم تارا عماد، والعمل من إنتاج شركة "سينرجى فيلمز".



