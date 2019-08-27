شكرا لقرائتكم خبر عن اسمعها معانا.. جيسون ديرولو يطلق أغنية جديدة بعنوان "Too Hot" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق النجم العالمى جيسون ديرولو أغنيته الجديدة التى تحمل اسم "Too Hot"، وذلك على قناته الخاصة على يوتيوب، وأشار موقع "رولينج ستون" إلى أن الأغنية بمثابة احتفال بفصل الصيف، وما لفت الأنظار هى الصورة الترويجية الخاصة بالأغنية، والتى ظهر بها ديرولوا وهو يلعب على أحدى الشواطئ مع صديقته.

يذكر أن جيسون ديرولو بدأ مسيرته الفنية فى 2006 واستطاع أن يضع بصمة مهمة فى عالم الغناء، ومن أبرز الأغنيات التى قدمها خلال مسيرته الفنية "in my head " و"ridin' solo" و"if i'm lucky"، وغيرها.

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