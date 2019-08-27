شكرا لقرائتكم خبر عن شعبان عبد الرحيم عن هشام عبد الله: مثلت معاه.. ولو شوفته هديله 100 جزمة على وشه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان الشعبى شعبان عبد الرحيم، إن الفنان هشام عبد الله كان يعمل معه على خشبة مسرح الفنان الراحل محمد نجم، وأنه لم يكن يعرف أنه إخوانى وإرهابى سيهرب من بلاده ليخدم الإرهاب.

وأضاف شعبان عبد الرحيم: "مكنتش أعرف إنه إخوانى ولا هيخون بلده ويطفش منها.. دلوقتى ميقدرش يجى هنا تانى.. ولو كنت اعرف أنه هيسيب بلده ويشتم فيها كنت اديته 100 جزمة على وشه.. سايب بلده وقاعد ومعكوك دلوقتى عكة سودة".