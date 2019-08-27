شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فؤاد يختتم حفلاته الصيفية فى الساحل الشمالى يوم الخميس .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد النجم محمد فؤاد لإحياء حفل غنائى، يوم الخميس المقبل، بإحدى المنتجعات السياحية الشهيرة في الساحل الشمالى، ومن المتوقع أن يشهد الحفل حضور جماهيرى كبير، نظرا لشعبية فؤاد على الساحة الغنائية، ومن المقرر أن يقدم فؤاد أغانى جديدة من ألبومه الجديد، المقرر طرحه الفترة المقبلة .

ويبدأ الحفل في الثانية عشر منتصف الليل ويستمر حتى الساعات الأولى من الصباح، حيث يطرب محمد فؤاد جمهوره بمجموعة من أغانيه الشهيرة، ومنها حبينا، هودعك، فاكرك ياناسينى، وغيرها من أغانى فؤاد التى يتفاعل معها الجمهور .

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وفى سياق آخر، ينتظر محمد فؤاد عرض مسلسل "الضاهر" ، كما يواصل فؤاد اختيار أغانى ألبومه الجديد، خاصة أنه قام بفتحه مرة أخرى لإضافة أغانى جديدة ، لاسيما أن فؤاد يحرص دائماً على تقدم كل ما هو مميز ومختلف .