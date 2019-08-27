شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى ينافس على لقب أفضل فنان فى إفريقيا لعام 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدخل الفنان تامر حسني منافسة شرسة على مستوى القارة السمراء للحصول على لقب أفضل فنان إفريقي لعام 2019، وذلك ضمن جوائز الموسيقى الإفريقية "أفريما". Advertisements وتم إدارج اسم تامر فى ترشيحات القوائم الأولية لتصويت الجماهير فى "الأفريكان ميوزيك أووردز" أو"Afrima" التى تعد أعرق وأهم الجوائز الموسيقية على مستوى القارة السمراء، حيث تختار تصنيفات أفضل مطرب ومطربة وأفضل أغنية ودي جي وعمل فنى موسيقى كل عام على مستويات أفريقيا "شمالًا" و"غربًا" و"جنوبًا"، حيث ينافس حسني في تصنيفين، أولهما أفضل فنان على مستوى إفريقيا، وأفضل أغنية لهذه السنة، عن أغنيته الناجحة "ناسيني ليه" التي ظهرت ضمن ألبومه الأخير "عيش بشوقك".

تامر حسني

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تامر حسنى ينافس على لقب أفضل فنان فى إفريقيا لعام 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.