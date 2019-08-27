بالتفاصيل.. موجز الفن.. حمادة هلال ينافس على لقب أفضل مطرب فى إفريقيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر موقع ”الخليج 365” العديد من الأخبار الهامة على مدار اليوم تنوعت ما بين تقارير وتحقيقات فى عالم الفن، بالإضافة إلى الأخبار السريعة والخفيفة للنجوم والنجمات، وجاءت كالتالى: Advertisements

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