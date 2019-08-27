شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إليسا.. نيمار ينضم لحملة La Casa De Papel الترويجية ويحمل اسم "جواو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى مفاجأة كبيرة لمعجبي وعشاق المسلسل الإسبانى الشهير La Casa De Papel ، أعلن النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم نادى باريس سان جيرمان الفرنسي، انضمامه لطاقم عمل المسلسل الحائز على تقييم 9.6 عبر imdb. ونشر النجم البرازيلي مقطع فيديو عبر حسابه الشخصى بموقع الصور الشهير انستجرام، وهو يرتدى الزي الرسمى للعصابة الأشهر فى تاريخ الدراما الاسبانية والقناع الخاص بهم. وكتب دا سيلفا عبر مقطع الفيديو الذى نشرته "لقد تمكنت من تحقيق حلمى بالانضمام للمسلسل المفضل لدى، والان يمكننى الانضمام اليكم". Advertisements ومن المقرر أن يحمل نيمار أسم المدينة البرازيلية "جواو" فى أحداث المسلسل الجديد الذى يحمل كل شخصيات المسلسل اسماء لمدن شهيرة بدلاً من اسمائهم. وانضمت النجم اللبنانية اليسا، أمس ضمن الحملة الترويجية الخاصة بالمسلسل الشهير La Casa De Papel ، ونشرت صورة للهدية التى حصلت عليها وحملت اسم مدينة "بيروت". وجاء الموسم الثالث فى 8 حلقات، بسرد عودة العصابة مرة أخرى من أجل إعداد خطة جديدة لتهريب أحد أفرادها بعد القبض عليه من قبل قوات الأمن فى إحدى السواحل الإسبانية، بعد فرار العصابة الموسم الماضى بالأموال، بالإضافة إلى ظهور "برلين" مرة أخرى بعد اشتباه موته فى الموسم الأخير.

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