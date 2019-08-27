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شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور.. التريلر الرسمى لفيلم روبيرت باتينسون الجديد The King والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظر الكثير من محبى ومعجبى النجم العالمى روبيرت باتينسون عرض فيلمه الجديد فيلم "The King"، والذى يشاركه فى بطولته تيموثى شالاميه.
وأطلق القائمون على فيلم "The King" التريلر الرسمى للعمل الذى من المقرر أن يبدأ عرضه خلال فصل الخريف، ووصلت مدة الرتيلر إلى دقيقة و52 ثانية، جمعت بعض اللقطات الخاصة من العمل.
فيلم "The King" من إخراج ديفيد ميشود، روبيرت باتينسون وتيموثى شالاميه ولى لى روز ديب وإدوارد آشلى ونيك وايتمان، وغيرهم.
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