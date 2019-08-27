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غالية بن على فى الإسكندرية ومروة ناجى فى دمنهور بالمهرجان الصيفى للأوبرا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتوالى فعاليات المهرجان الصيفى الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية على مسرح سيد درويش بالإسكندرية، حيث تغني يوم الجمعة 30 أغسطس المطربة التونسية غالية بن على فى الثامنة مساء بمختارات من اعمال تراث الموسيقى العربية منها يا مسافر وحدك ، انسى الدنيا ، لامونى اللى غارو منى ، الى جانب عدد من اعمالها الخاصة منها روميو وليلى ، كتابى يا سيدى ، هيمتنى وقضيت .

 

كما تقدم المطربة مروة ناجى حفلاً فى الثامنة مساء الجمعة 30 اغسطس على مسرح اوبرا دمنهور يتضمن باقة من مؤلفات الموسيقى العربية منها القديمة والمعاصرة منها اما براوة ، ال جانى بعد يومين ، برضاك ، حرمت احبك ، سهر الليالى ، الف ليلة وليلة التوبة الى جانب عدد من اعمالها الخاصة .

 

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