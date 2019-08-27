شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد حفلات وسط البلد وشريف منير بمهرجان الصيف الدولى بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم فرقة وسط البلد حفلها غدا الأربعاء 28 أغسطس، ضمن فاعليات مهرجان الصيف بمكتبة الإسكندرية، وهي أحد أهم الفرق المستقلة في مصر، والتي أنشئت في أواخر التسعينيات ونالت شهرة كبيرة بسبب تنوع موسيقاهم وقدرتهم على دمج ألوان موسيقية مختلفة، بجانب مشاركة أعضاء الفرقة في عدة أعمال فنية وسينمائية.

أما يوم الخميس 29 أغسطس، فيشارك النجم شريف منير وفرقته الموسيقية "نوستالجيا" في المهرجان بعرض مميز لأهم أغاني فترة السبعينات والثمانينات والتسعينات.

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وتقدم فرقة "آخر زفير" الأردنية حفلها يوم الجمعة 30 أغسطس، وهي تعتبر أول فرقة روك أردنية عربية حيث تأسست عام 2007، وتتناول القضايا الاجتماعية والثقافية في المنطقة.

ويقدم المخرج والمؤلف إيهاب يونس في نفس اليوم عرضه المسرحي "الأوضة" عن نص "استبربتيز" للكاتب البولندي "سيلافومير ميروجيك".