شكرا لقرائتكم خبر عن كولد بلاى بالمصرى.. ستروبيرى سوينج تغنى فى الأوبرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد فرقة ستروبيرى سوينج لإحياء أجدد حفلاتها الغنائية فى القاهرة، وهذه المرة عبر منصة دار الاوبرا المصرية، وذلك فى تمام السابعة والنصف مساء الخميس 5 سبتمبر. «كولد بلاى المصرية» لقب أطلقه جمهور المزيكا على باند ستروبيرى سوينج، أولى التجارب الموسيقية فى ساحة المزيكا البديلة بمصر المعتمدة على تقديم أغنيات وموسيقى الباند البريطانى العالمى كولد بلاى، وخاصة بعدما شجع الأخير أعماله المسماة «كوفرز» عقب نشرها على حسابه الرسمى بتويتر.

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