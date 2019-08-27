شكرا لقرائتكم خبر عن 7 نجوم يتولون ألحان أغنياتهم في ألبوماتهم الجديدة..منهم تامر حسنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتجه حالياً بعض المطربين لتلحين أغنياتهم ضمن الألبومات التي قرروا طرحها خلال موسم الصيف الحالي، وفى السطورالتالية يرصد ”الخليج 365” أبرز المطربين الذين قاموا بالغناء والتلحين معا .

تامر حسنى:

يتعاون النجم تامر حسنى مع الموزع الموسيقى شريف مكاوى بأغنية داخل ألبومه الجديد، من كلماته وألحانه، ولم يكشف تامر عن اسم الأغنية حتى تكون مفاجأة للجمهور، ومن المقرر أن يتم تسجيل الأغنية خلال الفترة المقبلة حسبما أكد شريف مكاوى لـ"الخليج 365".

رامى جمال :

انتهي المطرب رامى جمال من تسجيل 4 أغنيات من ألبومه الجديد، الأولى من كلمات جمال الخولي، وألحانه وتوزيع شريف مكاوى، أما الأغنية الثانية والثالثة فمن كلمات محمد عاطف، وألحانه رامى جمال، وتوزيع شريف مكاوى، والرابعة من كلمات جمال الخولى، وألحانه، وتوزيع طارق عبد الجابر، ولم يكشف عن أسامى الأغانى حتى تكون مفاجأة للجمهور على حد قوله.

محمد محيى :

يستعد أيضا المطرب محمد محيى لطرح 5 أغنيات جديدة في ألبومه الغنائى الجديد من تلحينه، الأولى من كلمات نور حمدي، وتوزيع محمد العشي، والثانية من كلمات أشرف أمين، وتوزيع محمد العشي، والثالثة من كلمات نور الدين مصطفي، والرابعة من كلمات الشاعرة روماينا، والخامسة من توزيع فهد.

كريم محسن :

شارك المطرب كريم محسن فى ألبومه الغنائى الجديد، والذى يحمل اسم "قابل بقي" بتلحين 7 أغنيات، الأولى بعنوان "حبيبى أنا" كلمات أحمد حسن راؤول وألحان وتوزيع كريم محسن، و الثانية"الفرصة مش سعيدة" كلمات هانى صارو ولحن كريم محسن وتوزيع زووم، والثالثة "تاتا تاتا" كلمات حسام سعيد ولحن كريم محسن وتوزيع محمد شفيق.

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والرابعة "شكرا لخدماتك" كلمات هانى صارو، لحن كريم محسن وتوزيع محمد شفيق،و الخامسة"ماحكتلكيش عنها" كلمات محمد نصار ولحن كريم محسن وتوزيع محمد شفيق، والسادسة "بلاش تتعشم" كلمات أيمن عز، وألحان كريم محسن، وتوزيع زووم، والسابعة و"مبروك" كلمات الشاعر الكبير محسن عزت والد كريم محسن، وألحان كريم محسن، وتوزيع محمد شفيق.

رامى صبرى:

طرح المطرب رامى صبرى 6 أغنيات في ألبومه الجديد من ألحانه، ويحمل الألبوم اسم " حاول تنسانى"، هذه الأغنية من كلمات تامر حسين، وتوزيع طارق توكل، والأغنية الثانية تحمل اسم الألبوم وهى "فارق معاك" من كلمات أحمد على موسى، وتوزيع طارق توكل.

والأغنية الثالثة "هو في كدة" من كلمات أحمد على موسى، وتوزيع تميم، والأغنية الرابعة تحمل اسم " أنا بعترفلك" من كلمات تامر حسين، وألحان طارق توكل، والأغنية الخامسة بعنوان "بتهتمي" من كلمات تامر حسين، وتوزيع تميم، والأغنية السادسة بعنوان "بتاع بنات" من كلمات أمير طعيمة، وتوزيع تميم،

فريق MTM

أكد تاكي عضو فريق "MTM"، أن أغنيات الألبوم ستكون من كلماته وألحانه، وأغنتين كلمات مشتركة مع الشاعر بسام السعيد، ويتضمن الألبوم من 10 أغنيات، متابعا: أتمنى أن ينال إعجاب جمهور بعد فترة الغياب.

أحمد جمال :

يشارك المطرب الشاب أحمد جمال بالتلحين أيضا فى ألبومه الجديد، حيث يلحن عدة أغنيات، ومن المقرر أن يتم طرح الألبوم في موسم الصيف الحالى.