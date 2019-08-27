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شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور.. إطلاق تريلر American Horror Story لموسمه التاسع والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق القائمون على مسلسل الرعب " American Horror Story " لموسمه التاسع التريلر الخاص بالعمل، والذي وصلت مدته إلى دقيقة ونصف جمعت عددا من المشاهد التي تثير حماس المشاهدين من أجل متابعة العمل .
ومسلسل " American Horror Story " المقرر عرضه لأول مرة الأربعاء 18 سبتمبر الجاري هو من انتاج رايان ميرفي وبراد فالشوك ، و شارك في بطولته عدد كبير من النجوم العالمين من أبرزهم إيما روبرتس و بيلي لورد و كودي فيرن و ماثيو موريسون ، وغيرهم.
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