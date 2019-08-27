إليسا بعد خبر الإعتزال تعود من جديد مع البروفيسور

أحدثت الفنانة اللبنانية إليسا، حالة واسعة من الجدل على مواقع التواصل الإجتماعي، بعد حصولها على “لقب جديد”.حدث ذلك بعد قرار إعتزالها وإصدارها لأخر ألبوم غنائي لها، وأبدت المطربة اللبنانية إليسا في تغريدة إعجابها بمسلسل “La Casa de Papel” (بيت من ورق)، الذي يعرض عبر شبكة “نيتفلكس”.

​ورد الحساب الخاص بالمسلسل الإسباني الشهير، بصورة لـ”البروفيسور”، بطل المسلسل، مرفقة بتعليق: “سعداء لانضمامك لنا، بيروت”. ومن المعروف أن كل شخصيات المسلسل، أو أعضاء العصابة المكون منها المسلسل، تحظى بأسماء مدن، لذلك حظيت إليسا بلقب “بيروت”.

​فردت إليسا على التعليق قائلة “أنا بالفعل جزء من العصابة مع البروفيسور وباقي الفريق”. وتابعت “نيروبي، نحن قادمون لإنقاذك، مع كل الحب… بيروت”. ثم ردت شبكة “نيتفلكس” على إليسا، بتوجيهها هدية ورسالة من أسرة لا كاسا دى بابل”.

وأظهرت الرسالة التي ظهر وكأنها موجهة من البروفيسور: “في شيء انكسر بالجزء الثالث من البروفيسور وخلاّكي مصدومة، بس ضلك متفائلة! لأنه مع الجزء الرابع حتصيري أسعد وحدة”. وأختتمها “لملكة الإحساس أو صار فينا نقلك بيروت”.

​يذكر أن مسلسل “La Casa de Papel” حاز على شهرة كبيرة بمواسمه الثلاثة، التي تدور في عمليات سطو مسلح تقوم بها عصابة بزعامة البروفيسور، وأعضاء فريقه الذين يطلقون على أنفسهم أسماء مدن، والذين يحظون بشعبية في إسبانيا والعالم، لما يصفونه بأنها عمليات سطو ضد نظام التجارة العالمي.