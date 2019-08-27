هاني شاكر ينعي المنتج حسن شندي بكلمات مؤثرة

نعى نقيب المهن الموسيقية هاني شاكر صدقيه المنتج حسن شندي، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلاً: "البقاء لله في صديقي العزيز حسن شندي اللهم ارحمه وأدخله

".

يشار إلى أن المنتج حسن شندي توفي صباح يوم الأحد الماضي، إثر تعرضه لحادث.

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المنتج الراحل حسن شندي أسس مؤخرًا شركة إنتاج فني تحمل اسم "lime inter active"، كما قدم من خلالها مجموعة أصوات جديدة منها "شيماء المغربي"، و"يارا"، وشارك في تنظيم حفلات لكل من عمرو دياب ومدحت صالح، محمود العسيلي، كما أنتج أغنية "خنت نفسي" للنجم هاني شاكر.