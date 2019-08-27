شاهد.. فارس كرم يوجه رسالة لوالدته بعد نجاح حفله

وجه الفنان فارس كرم رسالة لوالدته بكلمات مؤثرة، حيث نشر صورة تجمعه بها عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، وظهر من خلالها وهو في إحدى حفلاته.
يذكر أن الفنان فارس كرم طرح مؤخراً كليب بعنوان "سمع"، وهو من كلمات مازن ضاهر، وألحان فضل سليمان، وإخراج هاس غدار.
والأغنية من ألبوم ب"44:36"، وجاءت فكرة تسميته بهذا الأسمليعبر عن إجمالي مدة أغاني الألبوم، و يضم الألبوم على 12 أغنية، من بينهم: "صدقني صعبة"، "قربك"، "بدنا نولعها"، "كل الناس حواليكي"، "سمع"، "طلعت بالأبيض"، "رمشت"، "الشارع كلو"، "نسيت اللي راحوا"، "بلاد الله"، "الله عليك"، "حبك برم".
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