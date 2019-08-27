أمير كراره باطلاله صيفيه مختلفه من أجل "هونر"

بإطلاله صيفية مختلفة ، قام النجم أمير كراره بعمل جلسه تصوير خاصة لشركة هونر مصر والتى يمثلها كسفير العلامة التجارية منذ أكثر من عام .

وخلال يوم كامل سجل امير كراره مجموعة من الصور التى ظهر فيها بشكل مختلف للجمهور وبمجموعة من الملابس الصيفية ذات الالوان المختلفة عكس ما تعود

عليه الجمهور ، مستخدما أحدث منتجات الشركة من مجموعة honor series والتى تتضمن هونر ٢٠ وهونر ٢٠ برو وهونر ٢٠ لايت .وظهر ايضا امير كراره خلال جلسات التصوير مستخدما مجموعة من الاكسسوارات الخاصه بهونر مثل الساعه الذكيه و السماعات اللاسلكيه والتى تتميز بها شركة هونر ، كما اكدت الشركة انها ستركز الفتره القادمه فى طرح عدد كبير من المنتجات الذكيه الي جانب الهواتف .الجدير بالذكر ان مجموعه هونر ٢٠ والتى طرحت فى الاسواق مؤخرا قد لاقت اقبالا جماهيريا غير عادى بفضل الوانها وتصميماتها الخلابه بالاضافه الي كاميرتها المتميزه حيث يتمتع الهاتف ب أربعة كاميرات تحقق أعلى معدل من الجوده فى الصور .