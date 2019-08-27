سبتمبر المقبل.. أحمد كامل و شارموفرز مع مصطفى حجاج في المنارة

يحيى باند شارموفرز والفنان أحمد كامل مع الفنان مصطفى حجاج حفلاً شبابياً، يوم الجمعة الموافق 13 سبتمبر بمركز المنارة للمؤتمرات بالقاهرة الجديدة، ومن المقرر أن يبدأ الحفل في تمام الساعة الرابعة عصراً، بسعر تذاكر 250 جنيهًا، و 500 جنيهًا. 13 سبتمبر بمركز المنارة للمؤتمرات بالقاهرة الجديدة، ومن المقرر أن يبدأ الحفل في تمام الساعة الرابعة عصراً، بسعر تذاكر 250 جنيهًا، و 500 جنيهًا. ويأتي ذلك الحفل ضمن مهرجان "Summer MUSIC Finale".

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