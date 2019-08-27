طرح استمارات التقدم لورشة مسرح الشباب " ابدأ حلمك" الدفعة الثالثة

قال المخرج عادل حسان، مدير فرقة مسرح الشباب التابعة للبيت الفني للمسرح، ان التقدم للمشاركة بالدفعة الثالثة من ورشة " ابدأ حلمك" التي تقيمها فرقة مسرح الشباب متاحة حاليا بمسرحي أوبرا ملك برمسيس و المسرح العائم الصغير

بالمنيل ، تسهيلا على الراغبين في التقدم للمشاركة بالورشة وذلك مواكبة لتقديم عرض تخرج الدفعة الثانية المقرر تقديمه خلال أيام من إخراج الفنان كمال عطية.

يشار إلي أن التقدم للدفعة الثالثة من ورشة " ابدأ حلمك" مستمر حتي منتصف سبتمبر القادم .

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يذكر أن خريجي الدفعة الأولي من الورشة يشاركون حاليًا في بطولة العرض المسرحي " بيت الأشباح " الذي يقدم علي المسرح العائم الصغير بالمنيل، من إنتاج مسرح الشباب، و تأليف وإخراج محمود جمال الحديني .