صابر الرباعي يُهدي جمهوره كليب “كلام في سرك” – بالفيديو

متابعة بتجــــــــــــرد: طرح النجم التونسي صابر الرباعي فيديو كليب جديد لأغنية تحمل اسم “كلام في سرك” عبر قناته على موقع “يوتيوب”.

أغنية “كلام في سرك” من كلمات أمير طعيمه، ألحان رامي جمال وتوزيع أحمد عبد السلام، أمّا الكليب الخاص بها فهو من إخراج ياسر سامي.

يذكر أن صابر الرباعي طرح أحدث ألبوماته “صابر 2019″، بالتعاون مع “روتانا” للصوتيات والمرئيات، خلال الفترة الماضية، وضم 10 أغنيات منوعة بين اللهجات اللبنانية، والمصرية، والتونسية.

كلمات الأغنية:

كلام في سرك الحياة وانت معايا

كل ما بيعدي الوقت تحلى عن البداية

صعب الكلام اللي اعرفه يوصف هوايا

في حاجات كده بنحسها وما تتحكيش

من حسن حظي اني قابلتك دي الحقيقة

انت يا عمري يا كل احلامي البريئة

بحسب حياتي بالثواني وبالدقيقة

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وان غبت ثانية عن عيوني مش بعيش

وصلت قلبي لمرحلة ما وصلش ليها

يا حبيبي قبل حد ولا فكرت فيها

ويا نعمة بحمد ربنا دايما عليها

خليت حبيبي الدنيا جنة من نخيل

من حسن حظي اني قابلتك دي الحقيقة

انت يا عمري يا كل احلامي البريئة

بحسب حياتي بالثواني وبالدقيقة

وان غبت ثانية عن عيوني مش بعيش

لمشاهدة فيديو كليب “كلام في سرك”: