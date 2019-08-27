كارول سماحة تُعلن عن استراتيجيتها الفنية الجديدة

متابعة بتجـــــــــرد: فاجأت النجمة اللبنانية كارول سماحة الجمهور بالإعلان عن ألبوم مختلف المضمون سيصدر قريبًا لها.

وشرحت كارول تفاصيل الألبوم في تغريدة ردّت فيها على استيضاحات الجمهور عبر حسابها على موقع “تويتر” حيث كتبت: “بتآمن بالصدفة ستكون ضمن ألبوم جديد compilation سيجمع آخر (سنغلات)صدرت لي في الاسواق”

وتابعت: “بالاضافة الى ٥ أغنيات جديدة سيتم الافراج عنها تباعًا في الاشهر القادمة! ترقبوا ألبوما كاملا سيجمع ٨ سنغلات على الاقل.”

وختمت: “أما مبدأ إصدار ألبوم كامل دفعة واحدة شخصيا لم أعد أراه فكرة ناجحة”. وعن السبب وراء هذا القرار قالت: “على أرض الواقع بعد ٦ شهور من إصدار أي ألبوم (ناجح أو مش ناجح): بتحس الاغاني صارت قديمة أو في أغاني انظلمت أو احترقت ما وصلت كلها بنفس الطريقة، وجمهورك بيبتدي يطالبك بجديدك ؟! بسياسة السينغل كل أغنية بتاخد حقها وقتها وبتحس حالك بتجدد دائم!”

يُذكر أنّ كارول تعيش في الفترة الراهنة نجاح أغنية فيلمها الجديد “بالصدفة” وهي من كلمات وألحان مروان خوري وتوزيع داني خوري.