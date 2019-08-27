“درة” تعلق على اختيارها بلجنة تحكيم “الجونة السينمائي”

متابعة بتجـــــــــــرد: نشرت الفنانة “درة”، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، صورا لها خلال حضورها المؤتمر الصحفي، الذي أعلنت فيه تفاصيل فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي الدولي، أمس الإثنين.
وعلقت “درة” على الصور قائلة: “يشّرفني ويسعدني أن أكون عضوة بلجنة التحكيم في مهرجان الجونة السينمائي الدولي، في دورته الثالثة، مسابقة الأفلام القصيرة”.
وانهالت تعليقات المتابعين على الصور، بإبداء إعجابهم باللوك الذي ظهرت عليه في الصور، ومتمنين لها النجاح.
وكان الفنان أحمد الفيشاوي، من بين المعلقين على تدوينة “درة”، حيث كتب كلمة واحدة قائلا: “قلبي”.
وتقام الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، في الفترة من 19 إلى 27 سبتمبر 2019.
وتهدف إلى جمع صناع السينما في المنطقة بنظرائهم من كل دول العالم، بهدف تنمية روح التبادل الثقافي بينهم، من خلال تقديم أفضل إبداعاتهم السينمائية.
ويتنافس في مسابقات المهرجان، ما يزيد عن 80 فيلما.
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