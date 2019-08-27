من المشرق للمغرب.. نجوم الفن ينعون أمينة رشيد

متابعة بتجـــــــــــرد: نعى فنانو الوطن العربي عبر حساباتهم الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستقرام” الفنانة المغربية أمينة رشيد التي فارقت دنيانا أمس الاثنين عن عمر ناهز الـ83 عامًا، والتي تقام جنازتها اليوم بمدينة الدار البيضاء.

ونعت الفنانة سمية الخشاب وكتبت: “الفنانة المغربية الكبيرة أمينة رشيد في ذمة الله.. ربنا يرحمها ويغفر لها وكل التعازي القلبية لكل محبيها في المغرب”.

كما نعتها الفنانة دنيا بطمة قائلة: “الله يرحمك ويجعلك من أهل الجنة أحزنني جدا خبر وفاة الفنانة القديرة أمينة رشيد إنا لله وإنا إليه راجعون دعواتكم لها بالرحمة والغفران رحيل الأساطير”.

ونعى الفنان مصطفى شعبان وكتب: “بكل الحزن أنعى الفنانة المغربية القديرة والأستاذة أمينة رشيد أمينة رشيد اللهم ارحمها واعن أهلها على الصبر والسلوان”.

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أما الفنان بدر رامي فكتب: “انتقلت إلى عفو الله الفنانة المغربية الكبيرة أمينة رشيد، وبهاته المناسبة الأليمة أتقدم بأحر التعازي لأسرة الراحلة ولجميع محبيها ومتتبعيها ولكل الشعب المغربي، راجيا من المولى عز وجل أن يغفر لها ويتغمدها برحمته الواسعة ويسكنها فسيح جناته، وإنا لله وإنا إليه راجعون.. بدر رامي”.

ونشر الفنان سعد لمجرد صورة لها، وعلق: “إنا لله وإنا إليه راجعون، الله يرحم لالة أمينة رشيد، ويجعلها من أهل الجنة”.

قدمت أمينة للمسرح ما يزيد على 60 عملًا مسرحيا ضخمًا وشاركت في العديد من الأعمال التلفزيونية منذ سنة 1962 وحتى وفتها المنية، كما مارست العمل في الإذاعة المغربية كممثلة لسنوات طويلة وقدمت نحو 3500 تمثيلية وسهرة ومسلسل إذاعي، وتألقت في مجال العمل السينمائي وشاركت في عدة أفلام شهيرة.

ومن أشهر أدوار الفنانة أمينة رشيد السينمائية “للا حبي” في فيلم “البحث عن زوج امرأتي”، ودور “الحاجة” في فيلم “فيها الملح والسكر وما بغاتش تموت”، وهما الفيلمان اللذان حققا نجاحًا واسع النطاق في المشهد السينمائي المغربي.