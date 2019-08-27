- 1/2
- 2/2
متابعة بتجــــــــــرد: يُقيم “عمر”، نجل النجم العراقي كاظم الساهر، حفل زفاف ضخم في أحد الفنادق الكبرى في المغرب يوم الجمعة المقبل الموافق بـ 30 آب/أغسطس.
ومن المقرر أن يقام حفل الزفاف في سرية تامة، بعد أشهر على خطبته من الطبيبة نورا الدخش وهي مغربية من الأمازيغ.
ووفق المصادر، سيدمج العروسان التقاليد العراقية والمغربية معاً في حفل زفافهما، بحيث سترتدي النساء الزي المغربي التقليدي، بينما يرتدي الرجال الزي العراقي.
كما ينوي النجم كاظم الساهر تقديم أغنية خاصة لابنه بهذه المناسبة وسيفاجئه بها خلال الحفل.
كانت هذه تفاصيل خبر الصورة الأولى لعروس ابن كاظم الساهر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.