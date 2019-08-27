الصورة الأولى لعروس ابن كاظم الساهر

متابعة بتجــــــــــرد: يُقيم “عمر”، نجل النجم العراقي كاظم الساهر، حفل زفاف ضخم في أحد الفنادق الكبرى في المغرب يوم الجمعة المقبل الموافق بـ 30 آب/أغسطس.

ومن المقرر أن يقام حفل الزفاف في سرية تامة، بعد أشهر على خطبته من الطبيبة نورا الدخش وهي مغربية من الأمازيغ.

ووفق المصادر، سيدمج العروسان التقاليد العراقية والمغربية معاً في حفل زفافهما، بحيث سترتدي النساء الزي المغربي التقليدي، بينما يرتدي الرجال الزي العراقي.

كما ينوي النجم كاظم الساهر تقديم أغنية خاصة لابنه بهذه المناسبة وسيفاجئه بها خلال الحفل.