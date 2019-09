القائمة الكاملة للفائزين في حفل جوائز MTV الموسيقية لعام 2019

متابعة بتجـــــــــرد: أقيم يوم أمس الإثنين حفل توزيع جوائز MTV الموسيقية في نيو جيرسي الأميركية. وشهد هذا الحفل السنوي المنتظر أداء الكثير من النجوم العالميين، ولكن هم النجوم الذين حصدوا الجوائز؟

إليكم قائمة الفائزين في MTV VMAs لعام 2019:

فيديو العام: You Need to Calm Down لتايلور سويفت

فنان أو فنانة العام: أريانا غراندي

أغنية العام: Old Town Road لـLil Nas X وبيلي راي سايرس

أفضل فنان أو فنانة جديد/ة: Billie Eilish

أفضل تعاون غنائي: Señorita لشاون مينديز وكاميلا كابيلو

جائزة Push Artist للعام 2019: Billie Eilish

أفضل أغنية بوب: Sucker لـJonas Brothers

أفضل أغنية هيب هوب: Money لكاردي بي

أفضل أغنية R&B: Waves لنورماني و6lack

أفضل أغنية K-Pop: Boy With Luv لفرقة BTS وهالسي

أفضل أغنية لاتينية: Con Altura لروزاليا وجاي بالفين وآل غينشو

أفضل رقصة في فيديو كليب: Call You Mine لـThe Chainsmokers وBebe Rexha

أفضل أغنية روك: High Hopes لفرقة Panic! At The Disco

أفضل مونتاج لفيديو كليب: Bad Guy لـBillie Eilish

أغنية الصيف: Boyfriend لأريانا غراندي وSocial House

أفضل اخراج فني: 7 Rings لأريانا غراندي والمخرج الفني جون ريتشو