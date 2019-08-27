خاتم الأميرة ديانا الأيقوني.. لماذا تخلّى عنه هاري لكيت ميدلتون؟

متابعة بتجــــــــــــرد: يُعدّ خاتم زواج دوقة كامبريدج كيت ميدلتون من الأجمل حول العالم، إذ يتميّز بحجرة السفير الثمينة وأحجار الألماس المحيطة بها، والأهم من ذلك أنّ الأميرة الراحلة ديانا كانت تضعه قبل وفاتها.

لكن هل كنتم تعلمون أنّ الخاتم الأيقوني كان يجب أن يكون حول إصبع دوقة ساسكس ميغان ماركل بدلاً من كيت؟

في وثائقي جديد بعنوان “قصّة ديانا” (The Diana Story) نشرته أمازون برايم، أكّد الخادم الشخصي السابق للأميرة المحبوبة بول بوريل أنّ الخاتم الأيقوني كان ملكاً لابن ديانا الأصغر الأمير هاري وليس شقيقه الأمير ويليام، الثاني في ترتيب تولي العرش الملكي بعد والده الأمير تشارلز.

وروى بول بوريل أنّه قد سُمح للأمير هاري بعد وفاة والدته في العام 1997 باختيار القطع المفضّلة لديه من مجوهراتها الخاصة. ولكن قبل أن يتقدم شقيقه بطلب الزواج من كيت في العام 2010، قدّم له هاري خاتم ديانا البالغ ثمنه 300 ألف جنيه استرليني تكريماً لها.

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وقال مؤلف الوثائقي إنّ ما فعله هاري يُظهر الصفات الحسنة التي ورثها عن والدته الراحلة.

وحين قرّر هاري الزواج من ميغان، اختارت الأخيرة وضع حجرتي ألماس من مجوهرات ديانا في خاتمها الماسي الذي صمّمه زوجها بنفسه.