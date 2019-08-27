نيمار رهن شفاء مبابي وكافاني

متابعة بتجــــــــــــرد: يغيب مهاجما فريق باريس سان جرمان كيليان مبابي وإدينسون كافاني عن الملاعب نحو ثلاث أسابيع بسبب الإصابة التى تعرضا لها في المباراة الاخيرة امام تولوز ضمن الدوري الفرنسي لكرة القدم، ما قد يحول لتأخير صفقة انتقال المهاجم البرازيلي نيمار آلى برشلونة أو ريال مدريد.

ويسعى برشلونة لإعادة نيمار الى صفوفه بعدما انتقل الى باريس سان جرمان في 2017 في صفقة خيالية بلغت قيمتها 222 مليون يورو.