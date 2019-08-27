بالصور- سلمى رشيد تحتفل بـ “البيبي شاور” لأول مولود لها.. وتكشف عن اسمه

نشرت الفنانة المغربية سلمى رشيد، عبر حسابها الخاص على موقع انستغرام، صوراً من حفل “بيبي شاور” الذي أقامته بحضور عائلتها واصدقائها.

وفاجأت “رشيد” الجمهور بالكشف عن اسم مولودها القادم وهو “يانيس”.

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تلقت سلمى المئات من التعليقات على الصور التي نشرتها من أجواء الاحتفالية، حيث بارك لها العديد من محبيها واصدقائها.

نذكر ان آخر اعمال سلمى رشيد، فيديو كليب لأغنيتها الجديدة “ماگازيل” التي جمعتها بالفنان الجزائري موك صايب، وقد تصدرت الأغنية قائمة المحتويات الرائجة في موقع يوتيوب واستطاعت انتزاع صدارة التراند في مجموعة من الدول العربية.

ومع انتظارها حاليًا مولودها الأول، تستعد حاليًا سلمى رشيد لخوض تجربة الغناء باللهجة المصرية، بعد الطلب الكبير من الجمهور المصري، خصوصا بعد مشاركتها في احياء حفل ختام ليالي مسرح منتدى شباب العالم في شرم الشيخ ولقائها بالجمهور المصري.